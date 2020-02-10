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مجلس الأمن والدفاع السوداني يناقش الأزمة الاقتصادية في البلاد

مال وأعمال

مجلس الأمن والدفاع السوداني يناقش الأزمة الاقتصادية في البلاد
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اجتماع لمجلس الأمن والدفاع السوداني
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عقد مجلس الأمن والدفاع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعا حول الأزمة الاقتصادية في البلاد وسبل معالجتها، وفقا لوكالة السودان للأنباء.

وقالت الوكالة إن الاجتماع الذي عقد في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، ناقش "التدابير اللازمة لنزع فتيل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ووضع المعالجات اللازمة لتخفيف أعباء المعيشة والحصول على الاحتياجات الأساسية للمواطنين".

وكلف المجلس وزير المالية، إبراهيم البدوي، بعقد مؤتمر صحفي "لتوضيح الحقائق التي ستتم عبرها المعالجات المطلوبة والضرورية".

ويعد تحسين الوضع الاقتصادي من أولويات السلطات السودانية في الفترة الانتقالية، نظرا لحدة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

المصدر: وكالة السودان للأنباء

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