"فودافون مصر" تعلن تحقيق أكبر إيرادات في تاريخها

أعلنت شركة "فودافون مصر" تحقيق أكبر إيرادات في تاريخها بقيمة 1.3 مليار يورو بما يعادل 24.3 مليار جنيه خلال العام الماضي 2019.

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وبلغت إيرادات الشركة في الربع الرابع من العام الماضي 356 مليون يورو بما يتجاوز 6.2 مليار جنيه.

وقالت النتائج المالية لمجموعة "فودافون" العالمية، إن عدد عملاء "فودافون مصر" تجاوز 40 مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 39.8 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2019.

فيما يبلغ عدد عملاء الاشتراك الشهري في "فودافون مصر" نحو 10.6% من إجمالي عملائها عدا 150 ألف مشترك جديد خلال الربع الرابع من العام الحالي.

كما ارتفع عدد عملاء الإنترنت المنزلي إلى 637 ألف مشترك بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 605 آلاف مشترك بنهاية سبتمبر 2019 بعد جذب 32 ألف مشترك في الربع الرابع من العام الماضي.

ويعتبر العائد من مستخدم المحمول بشركة "فودافون مصر" الأعلى بين شركات المحمول المصرية، حيث وصل إجمالي متوسط العائد من المستخدم بالشركة في الربع الرابع من العام الماضي إلى 48.9 جنيه شهريا.

وبلغ متوسط العائد من المستخدم لعملاء الكارت المدفوع مقدما نحو 43.1 جنيه شهريا، بينما بلغ متوسط العائد من المستخدم لعملاء الاشتراك الشهري نحو 99.3 جنيه شهريا.

وكانت المجموعة العالمية قد أعلنت أنها بصدد بيع وحدتها في مصر لشركة الاتصالات السعودية STC بعد توقيع اتفاقية معها لشراء حصتها البالغة 55% من "فودافون مصر" بقيمة 2.39 مليار دولار.

يتوزع هيكل ملكية "فودافون مصر" بين 55 % لشركة "فودافون" العالمية و45% للشركة المصرية للاتصالات.

المصدر: وكالات