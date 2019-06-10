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لأول مرة.. مصر تغرم "فودافون" ملايين الجنيهات

مال وأعمال

لأول مرة.. مصر تغرم
Globallookpress
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قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، اليوم الاثنين، إنه وقع غرامة بقيمة عشرة ملايين جنيه (597.4 ألف دولار) على شركة "فودافون" مصر.

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وأشار الجهاز إلى أن الغرامة سببها انقطاع خدمات الاتصالات لعدة ساعات يوم الثالث من يونيو الماضي، بشكل مفاجئ.

وأوضح الجهاز في بيان أن هذه هي المرة الأولى الذي توقع فيها غرامة على شركة لانقطاع الخدمة.

وقال: "من الآن فصاعدا لن يتوانى الجهاز عن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها".

وكانت شركة "فودافون"، قد بعثت برسالة إلى عملائها، تعتذر فيها عن الانقطاع المفاجئ للشبكة، وأهدت عملاءها مكافآت اعتذارا منها لهم.

المصدر: رويترز

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