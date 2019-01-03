محكمة مصرية تغرم "فودافون" لصالح شركة اتصالات أخرى بعد نزاع 10 سنوات

أصدرت محكمة في مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، حكما بإلزام شركة "فودافون مصر" بسداد حوالي 750 مليون جنيه لصالح شركة "اتصالات مصر"، حول أسعار الترابط بينهما.

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كما صدر الحكم برفض جميع الطلبات المقدمة من "فودافون"، وإلزامها بسداد المصروفات والتكاليف التي تحملتها اتصالات مصر أمام التحكيم بحوالي 440 ألف دولار أمريكي.

وقال المهندس خالد حجازي، رئيس القطاع المؤسسي لشركة "اتصالات"، إن هذا الحكم وضع حدا للنزاع القائم بين الشركتين لحوالي عشر سنوات نتيجة رفض "فودافون مصر" تطبيق قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المنظمة لأسعار الترابط، مؤكدا صحة الموقف القانوني لشركة اتصالات مصر، والتزام "فودافون" بتطبيق هذه الأسعار سواء على الماضي أو في المستقبل.

وأفاد الدكتور محمد شحاته، رئيس القطاع القانوني لاتصالات مصر، أن شركة فودافون، هي التي كانت قد أقامت الدعوى التحكيمية في عام 2016، وطالبت حينها بتعويض 230 مليون جنيه بالمخالفة لقرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مبينًا أن حكم التحكيم الحالي يُعد رفضا لكافة طلبات "فودافون" استنادا إلى أحقية اتصالات في تطبيق قرارات الجهاز السارية منذ صدورها والتي لم يتم الطعن عليها من جانب "فودافون" سابقا، بالإضافة إلى أن "فودافون" سبق وأن وافقت على تلك القرارات عند صدورها دون أي اعتراض.

المصدر: المصري اليوم