الكويت والسعودية تشارفان على استئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة

ذكر مصدر كويتي مطلع، أن الكويت والسعودية بدأتا الأعمال التحضيرية لاستئناف إنتاج النفط الخام من حقل "الخفجي"، الذي سيشغله البلدان بإنتاج تجريبي نهاية الشهر الجاري.

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وذكر المسؤول النفطي الذي طلب عدم كشف اسمه، أنه "سيبدأ إنتاج حوالي 10 آلاف برميل من حقل "الخفجي" في 25 فبراير على الأرجح، وأنها كمية كافية لاختبار كافة المنشآت وكفاءتها التشغيلية".

وأضاف: "الحقل سيضخ نحو 60 ألف برميل بحلول أغسطس المقبل".

وتابع، أنه "سيبدأ الإنتاج من حقل الوفرة بواقع 10 آلاف برميل يوميا في أواخر مارس المقبل، ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج إلى 80 ألف برميل يوميا من الحقل بعد ستة أشهر من بدء الإنتاج التجريبي".

وأشار المسؤول النفطي إلى أنه من المتوقع أن يصل الإنتاج من حقل الخفجي إلى 175 ألف برميل يوميا ومن حقل الوفرة إلى 145 ألف بعد مرور سنة.

وتشغل شركة عمليات "الخفجي" الحقل، وهو مشروع مشترك بين الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة "أرامكو" لأعمال الخليج، التابعة لشركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، وكانت تنتج ما بين 280 و300 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل قبل إغلاق الحقل لأسباب بيئية في عام 2014، فيما تتولى تشغيل حقل "الوفرة" شركة شيفرون الأمريكية لحساب الحكومة السعودية، وهو مغلق أيضا منذ عام 2015.

واتفقت الكويت والسعودية على إنهاء خلاف مستمر منذ 5 أعوام بشأن المنطقة المعروفة بـ"المنطقة المقسومة"، الأمر الذي يتيح استئناف الإنتاج في حقلين يشارك البلدان في إدارتهما، ويمكن أن يضخا ما يصل إلى 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.

المصدر: رويترز