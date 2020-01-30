الفيروس الصيني.. "هبة من السماء" لمجموعة شركات

أثار فيروس "كورونا" المنتشر في الصين، زيادة حادة في أسهم الشركات الطبية. وارتفعت قيمة أسهم الشركة اليابانية Kawamoto، المنتجة للأقنعة الطبية، بمقدار 4 مرات خلال الأسبوعين الماضيين.

فمنذ 16 يناير، ارتفع سعر سهم الشركة المذكورة، بأكثر من أربعة أضعاف – من 620 ين (5 دولارات) إلى 2591 ين (23.7 دولار). وفي 29 يناير فقط، ارتفعت قيمة سهم هذه الشركة المصنعة للأقنعة الطبية بنسبة 23% مجددا. ونتيجة لذلك ، نمت القيمة السوقية للشركة بنحو 3 مرات، من 5 مليارات دولار إلى 15.6 مليار دولار.

في 31 ديسمبر 2019 ، قامت السلطات الصينية، بإبلاغ منظمة الصحة العالمية، عن انتشار التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد. وحدد المختصون، العامل المسبب للمرض بأنه فيروس كورونا 2019-nCoV.

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ووفقا لأحدث البيانات، تجاوز عدد المصابين بهذا المرض في جميع أنحاء العالم 6 آلاف شخص.

وأبلغت وزارة الصحة في تايوان عن ثماني إصابات، وحوالي 14 إصابة في تايلاند، وثمانية أخرى، أعلنت عنها سلطات هونغ كونغ.

ونشرت منظمة الصحة العالمية على موقعها في الإنترنت، بيانات عن الأشخاص المصابين اعتبارا من 28 يناير، ووفقا لهذه البيانات، بلغ عدد المصابين بالفيروس الخطير، 4593 شخصًا (4537 منهم في الصين).

المصدر: "فيستي"