"أرامكو" السعودية تخفض أسعار الغاز

حددت شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" سعر بيع البروبان "غاز الطبخ" لعقود شهر فبراير عند 505 دولارات للطن، انخفاضا من 565 دولارا في يناير الماضي.

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وسعر بروبان "أرامكو"، معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.

وحددت الشركة سعر البوتان لشهر فبراير وهو غاز يستخدم في أجهزة التبريد، عند 545 دولارا للطن، انخفاضا من 590 دولارا في الشهر السابق.

واشترت شركة "أرامكو" مطلع العام الجاري أسهما جديدة بقيمة 5 ملايين دولار في منصة التداول "فاكت" القائمة على تكنولوجيا سلسلة الكتل.

أرامكو تنضم لمنصة فاكت النفطية لسلسلة الكتلhttps://t.co/igXJaFL02Eالإقتصاد/أرامكو-تنضم-لمنصة-فاكت-النفطية-لسلسلة-الكتل?ref=rss&format=simple&link=link — #أخبار_السعودية (@saudi_enews) January 29, 2020

والمنصة متخصصة في معالجة تعاملات ما بعد البيع وتركز منذ بدء عملها في أواخر عام 2018 على درجات النفط الخام الرئيسية لبحر الشمال، والتي تستخدم لتحديد خام القياس "برنت".

وبين مؤسسي المنصة شركات نفط عالمية مثل "بي.بي"، و"إكوينور"، و"شل" وغيرها من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

المصدر: "رويترز" + وكالات