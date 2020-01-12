قيمة الاكتتاب العام الأولي لـ"أرامكو" يسجل رقما قياسيا بعد بيعها أسهما إضافية

قالت شركة "أرامكو" السعودية إنها مارست خيار بيع أسهم إضافية يبلغ عددها 450 مليون سهم، لترتفع بذلك قيمة الاكتتاب العام الأولي إلى 29.4 مليار دولار مسجلة رقما قياسيا.

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وكانت أرامكو جمعت في البداية 25.6 مليار دولار في الطرح العام الأولي خلال ديسمبر الماضي ببيع ثلاثة مليارات سهم بسعر 32 ريالا (8.53 دولار) للسهم، لكنها أشارت إلى أنها ربما تبيع أسهما إضافية من خلال خيار بيع أسهم إضافية.

وقالت أرامكو إنه جري تخصيص الأسهم الإضافية للمستثمرين خلال عملية بناء سجل الأوامر.

وتابعت أرامكو "لن يتم طرح أي أسهم إضافية في السوق اليوم ولن يمتلك مدير الاستقرار السعري أي أسهم في الشركة كنتيجة لممارسة خيار الشراء في الدفاتر".

وشهدت أسهم أرامكو تذبذبا في الآونة الأخيرة بفعل المخاوف الجيوسياسية ومع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بسبب قتل الولايات المتحدة لقاسم سليماني، ما أثار مخاوف من نشوب حرب.

وهبط سهم أرامكو إلى 34 ريالا في الثامن من يناير وهو أقل مستوى منذ بدء تداوله في 11 ديسمبر الماضي لكنه أغلق على 35 ريالا يوم الخميس.

وعند الاغلاق يوم الخميس بلغ تقييم أرامكو 1.87 تريليون دولار أي أعلى من تقييم الشركة وفقا لسعر الطرح العام الأولي والبالغ 1.7 تريليون ولكنه يقل عن هدف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عند تريليوني دولار.

(الدولار =3.7514 ريال)

المصدر: رويترز