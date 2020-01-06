أسهم "أرامكو" السعودية تسجل أدنى مستوياتها منذ بدء تداولها

لامست أسهم "أرامكو" السعودية 34.45 ريال (9.18 دولار) لفترة وجيزة في معاملات الاثنين، مسجلة أدنى مستوياتها منذ بدء تداولها في 11 ديسمبر، عقب طرح عام أولي حطم أرقاما قياسية.

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وفي الساعة 07:06 بتوقيت غرينتش، كان سهم "أرامكو" منخفضا 0.14% عند 34.50 ريال.

وفقد السهم 11% منذ تسجيل ذروة 38.70 ريال.

وكان سعر الطرح الأولي 32 ريالا للسهم، مقدرا قيمة "أرامكو" بنحو 1.7 تريليون دولار، مما يجعلها الشركة الأعلى قيمة في العالم.

وكانت القيمة السوقية للشركة السعودية المملوكة للحكومة، وصلت في النصف الأول من ديسمبر الماضي، إلى أكثر من 2 تريليون دولار أمريكي.

وصعدت أسهم شركة النفط العملاقة إلى الحد الأقصى المسموح به عن سعر الاكتتاب العام لأول مرة في سوق الأسهم بالرياض.

من جهة أخرى، أعرب خبراء ومراقبون مختصون بأسواق النفط، وفق صحيفة "نيوزويك" عن تخوفهم من إمكانية أن تشن إيران هجمات جديدة على البنى التحتية النفطية في السعودية ردا على اغتيال أحد أبرز جنرالاتها، قاسم سليماني، محذرين من أن أي تصعيد جديد في الشرق الأوسط سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.

المصدر: رويترز