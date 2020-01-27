مصر تسدد ديون بـ2.94 مليار دولار.. وارتفاع الدين الخارجي بنسبة 17.4%

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، سداد القاهرة نحو 2.94 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، كمستحقات لخدمة الدين الخارجي.

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ووفق البيانات الواردة في التقريرا لشهري للبنك، عن يناير، والصادر أمس الأحد، سددت مصر نحو 1.7 مليار دولار كأقساط من الدين الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2019-2020.

كما سددت مصر فوائد عن الدين الخارجي نحو 1.25 مليار دولار خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2019.

وأشار البنك المركزي، إلى أن هذا المبلغ يتضمن الفوائد المدفوعة عن السندات المطروحة بالخارج.

وقال المركزي إن المؤشرات أظهرت تراجع نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لـ34.4% بنهاية سبتمبر الماضي، "وهي في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية".

وكانت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصلت لـ36% بنهاية يونيو الماضي.

وأعلن البنك المركزي، زيادة الدين الخارجي لمصر، إلى نحو 109.4 مليار دولار، بنهاية الربع الأول، من العام المالي الجاري.

وسجل الدين الخارجي لمصر بذلك زيادة سنوية بقيمة 16.2 مليار دولار بنسبة 17.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الذي كان رصيد الدين فيه حوالي 93.1 مليار دولار.

وسجل الدين الخارجي لمصر بذلك أقل ارتفاع فصلي له في عام، بقيمة 664 مليون دولار خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر من عام 2019.

المصدر: مصراوي