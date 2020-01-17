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مصر تعلن تسديد ديون خارجية بمليارات الدولارات

مال وأعمال

مصر تعلن تسديد ديون خارجية بمليارات الدولارات
Reuters
دولارات
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أعلن البنك المركزي المصري، أنه جرى سداد ديون خارجية مستحقة على مصر بقيمة 44.6 مليار دولار خلال 5 سنوات مالية، في الفترة من 2015 إلى 2019.

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وأشار المركزي المصري في أحدث تقرير له، إلى أن الالتزامات الخارجية التي جرى سدادها موزعة بواقع 36.5 مليار دولار أقساطا لديون مستحقة، و8.1 مليار دولار فوائد.

وأضاف أنه جرى سداد أكبر مبالغ من الديون الخارجية خلال تلك الفترة في 2019 بواقع 13.381 مليار دولار، وسداد 13.254 مليار دولار في 2018، ونحو 7.32 مليار في 2017، و5.085 مليار في 2016، و5.609 مليار في 2015.

وأظهر أن الدين الخارجي لمصر يمثل 36% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل نحو 108 مليارات دولار، وبحسب خبراء ومسؤولين فإن تلك النسبة منخفضة ولا تزال في الحدود الآمنة، وفقا للمعايير الدولية.

المصدر: الوطن

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