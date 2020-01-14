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مصر.. الحكومة تعلن خفض ديونها إلى 78.3% من الناتج المحلي

مال وأعمال

مصر.. الحكومة تعلن خفض ديونها إلى 78.3% من الناتج المحلي
Reuters
مصر.. الحكومة تعلن خفض ديونها إلى 78.3% من الناتج المحلي
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قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إنه تم تحقيق فائض أولي ساهم في استمرار انخفاض نسبة دين الحكومة العام للناتج المحلي من 83.8% في يونيو 2019 إلى 78.3% في نوفمبر 2019.

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وقال وزير المالية إنه من المتوقع أن تصل نسبة مديونية الحكومة العامة إلى الناتج المحلي لـ83% في يونيو 2020.

كما ارتفع معدل النمو السنوي للإيرادات العامة بنحو 0.5% خلال يوليو – ديسمبر 2019، حيث ارتفعت الإيرادات غير السيادية بنحو 21 مليار جنيه، وارتفع معدل النمو السنوي للمصروفات الحكومية بنحو 8.2% خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2019، فيما شهدت الفترة ذاتها زيادة معدلات نمو الأجور بنحو 12%.

كما أشار الوزير إلى أن التقرير المبدئي للأداء المالي رصد تحسن صافى العلاقة بين الخزانة العامة وقطاع البترول، وتحقيق فائض لصالح الخزانة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2019-2020 بقيمة 3 مليارات جنيه، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.

المصدر: الأهرام

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