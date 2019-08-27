كشفت بيانات حديثة أصدرها البنك المركزي المصري، اليوم، توزيع هيكل ديون مصر الخارجية، بنهاية مارس الماضي، واستحوذت الحكومة على النصيب الأكبر بنسبة 50.7% من رصيد الدين الخارجي.

وتبلغ الديون الخارجية لمصر 106.22 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام المالي 2018-2019.

فيما بلغ نصيب البنك المركزي الذي جاء في المرتبة الثانية 26.9% برصيد 28.545 مليار دولار، ثم القطاعات الأخرى 12.9% برصيد 13.745 مليار، وأخيرا البنوك 9.5% برصيد 10.095 مليار.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الدين طويل الأجل صعد في نهاية مارس 2019 إلى 93.824 مليار دولار من 86.271 مليار دولار في ديسمبر 2018، بزيادة قدرها 7.553 مليار دولار خلال 3 شهور.

وارتفع أيضا رصيد الدين قصير الأجل ليسجل 12.396 مليار دولار في مارس، مقارنة بنحو 10.341 مليار دولار في ديسمبر 2018.

الدين الحكومي الخارجي يرتفع 5.765 مليار دولار في 3 شهور

كما أظهر البنك المركزي ارتفاع إجمالي الدين الحكومي بنحو 5.765 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2018-2019، ليصل إلى 53.835 مليار دولار، مقارنة بنحو 48.070 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من العام نفسه.

ويتوزع الدين الحكومي الخارجي على النحو التالي: 17.321.6 مليار دولار من السندات ارتفاعا من 13.974 مليار دولار في ديسمبر 2018، ونحو 36.513.7 مليار دولار من القروض ارتفاعا من 34.096.3 مليار دولار في الفترة نفسها.

زيادة طفيفة في ديون البنك المركزي الخارجية بنحو 276 مليون دولار

وأشار البيان إلى ارتفاع إجمالي ديون البنك المركزي إلى 28.545 مليار دولار في مارس مقابل 28.269.3 مليار دولار في ديسمبر، بارتفاع طفيف بلغ 276 مليون دولار فقط.

ولفت إلى أن ديون المركزي طويلة الأجل تراجعت في مارس إلى 24.920 مقابل 25.156.2 مليار دولار في ديسمبر 2018.

وبلغت القروض طويلة الأجل 4.404 مليارات دولار، بينما سجل حجم الودائع والعملات 17.269 مليار، فيما وصلت حقوق السحب إلى 1.247 مليار.

وعلى صعيد ديون المركزي قصيرة الأجل، أوضح البيان أنها ارتفعت في مارس الماضي إلى 3.625 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.113.1 مليار دولار في نهاية 2018.

وجاءت الزيادة في الديون قصيرة الأجل بدعم من ارتفاع قيمة القروض التي بلغت 943.6 مليون دولار، مقابل 497.4 مليون دولار في ديسمبر 2018.

البنوك ترفع التزاماتها تجاه العالم الخارجي إلى 10.09 مليارات دولار

وأظهر تقرير "المركزي" ارتفاع إجمالي ديون البنوك باستثناء البنك المركزي، إلى 10.095 مليار دولار، مقابل 7.693 مليار دولار، بزيادة قيمتها 2.402 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.

وارتفعت الديون طويلة الأجل في صورة قروض إلى 5.918.8 مليار دولار في مارس، مقابل 4.636 مليار دولار في ديسمبر.

كما صعدت الديون قصيرة الأجل على البنوك تجاه العالم الخارجي إلى 4.176.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.057 مليار دولار، منها 2.666.6 مليار في صورة قروض و1.509.6 مليار ودائع وعملات.

ناصر حاتم

المصدر: RT