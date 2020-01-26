وزير البترول المصري يدشن ناقلتين بحريتين جديدتين لتموين السفن (صور)

دشن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، ناقلتين بحريتين جديدتين لتموين السفن بالوقود، فيما بلغت تكلفتهما الاستثمارية الإجمالية 14 مليون دولار.

وأوضح الملا من ميناء بور سعيد أن الناقلتين حديثتا الصنع، وصممتا بتكنولوجيا أوروبية، ما سيساهم بفاعلية في تلبية احتياجات السفن من الوقود على امتداد المجرى الملاحي لقناة السويس بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي الهادف إلى تحويل مصر لمركز إقليمي للتجارة وتداول البترول والغاز، وما سيصاحبه من زيادة في عدد وحركة السفن.

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من جانبه أوضح رئيس شركة مصر للبترول، حسين فتحي، أن الحمولة التخزينية لكل ناقلة تبلغ 1750 طنا، كما أن كل واحدة منها مزودة بثلاث مضخات، ويمكن تشغيلها بأنظمة التحكم الآلي في كافة عمليات التداول والتموين.

RT

وأضاف أن الناقلتين مزودتان بكافة التجهيزات بما يتوافق مع متطلبات الاتفاقية الدولية للحفاظ على سلامة الأرواح وحماية البيئة البحرية المصرية والمجرى الملاحي لقناة السويس من مخاطر التلوث البحري، مشيرا إلى أنه من المتوقع تشعيل الناقلتين في السويس وبورسعيد بهدف زيادة إيرادات الشركة.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT