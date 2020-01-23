السيسي: الشعب المصري تحمل قسوة اقتصادية غير مسبوقة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الشعب المصري صبر وتحمل قسوة اقتصادية غير مسبوقة، في ظل أوضاع إقليمية ومحلية غير مستقرة.

إقرأ المزيد

وتابع: "لكنه يسير في طريقه، رافعا شعار (نكون أو لا نكون)، منوها إلى أن العالم كله رأى كيف تحولت مصر في أعوام قليلة، إلى واحة أمن واستقرار" .

وأضاف الرئيس المصري خلال فعاليات احتفالية عيد الشرطة الـ68، أن مصر بدأت في طريقها للاستقرار الاقتصادي لإنشاء الدولة الحديثة التي يسودها العدل.

وشهد الرئيس المصري اليوم الخميس، الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لعيد الشرطة، الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام، حيث يأتي الاحتفال تخليدا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون قتيلا وثمانون جريحا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية