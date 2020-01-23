وزير الداخلية المصري يقدم هدية "ذهبية" للسيسي

قدم وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، هدية تذكارية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ 68.

ويبدو من الفيديو أن الهدية عبارة عن هرم ذهبي، عليه شعار وزارة الداخلية المصرية، ويرمز إلى تاريخ البلاد.

ويشهد الرئيس المصري اليوم الخميس، الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لعيد الشرطة، الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام، حيث يأتي الاحتفال تخليدا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون قتيلا وثمانون جريحا من رجال الشرطة على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية