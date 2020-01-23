لبنان يسعى للحصول على قروض ميسرة لشراء السلع الأساسية

كشف وزير المالية اللبناني الجديد، غازي وزني، عن أن لبنان سيطلب من المانحين الدوليين قروضا ميسرة لتمويل شراء السلع الأساسية.

إقرأ المزيد

وقال الوزير لصحيفة "ديلي ستار" اللبنانية، إن بيروت ستطلب من المانحين الدوليين 4-5 مليارات دولار على شكل قروض ميسرة لتمويل شراء القمح والوقود والأدوية لمدة عام.

وأضاف، أن التمويل يهدف إلى تلبية احتياجات البلاد لمدة عام واحد وتقليص الضغط الجاري على الدولار.

وأعلن الثلاثاء عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، المؤلفة من 20 وزيرا، وجاء الإعلان بعد 85 يوما على استقالة حكومة سعد الحريري.

ويأتي تعيين الحكومة اللبنانية الجديدة في وقت يشهد فيه لبنان أزمة اقتصادية وسياسية حادة، وتراهن الحكومة على نتائج مؤتمر"سيدر" الذي عقد في باريس العام الماضي للخروج بالبلاد من الأزمة الحالية.

المصدر: "رويترز"