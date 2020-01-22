"تيسلا" تحطم رقما قياسيا جديدا

ارتفعت أسهم الشركة الأمريكية "تيسلا" بشكل قياسي، وحطمت القيمة السوقية لهذه الشركة المختصة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، رقما قياسيا جديدا بلغ 100 مليار دولار.

ومع إغلاق التداول في 21 يناير، بلغ سعر سهم الشركة 547.2 دولار (أي خلال جلسة التداول، ارتفعت قيمة هذه الأوراق المالية بنسبة 7.2 في المائة).

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن سبب نمو القيمة السوقية، يعود إلى ثقة "وول ستريت" بمستقبل السيارات الكهربائية.

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ومن المحتمل أن يحصل مؤسس شركة "تيسلا" إيلون ماسك على أول عقد تمويل خياري (Option) بقيمة 346 مليون دولار.

وواصلت أسهم "تيسلا" ارتفاعها خلال الأشهر الماضية، إذ تأثر نموها بالتقارير الفصلية الجيدة وفتح مصنع لمنتجاتها في الصين، وعرض نماذج جديدة من سياراتها.

وفي مطلع يناير، تفوقت شركة Tesla من حيث الرسملة، على "جنرال موتورز"، و"وفورد" وأصبحت الأغلى من حيث القيمة السوقية.

المصدر: لينتا رو