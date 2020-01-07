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إيلون ماسك يرقص في افتتاح مصنع في الصين

مال وأعمال

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رقص إيلون ماسك، مؤسس شركة "تيسلا" الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية فرحا، عند افتتاح مصنع للسيارات الكهربائية بالقرب من شنغهاي في الصين.

وتم نشر فيديو حول ذلك في تغريدة على تويتر وفي اللقطات، ظهر ماسك، وهو يرقص فرحا، أثناء عرض سيارات الدفع الرباعي الكهربائية من طراز  Model Y.

وتم بناء المصنع المذكور في الصين، خلال فترة زمنية قياسية، وأصبح أول مصنع للشركة خارج الولايات المتحدة.

وبعد الافتتاح، خرجت سيارات سيدان من طراز Model 3 من خط التجميع، وعلى الفور، قام أحد سكان ضاحية شنغهاي بشراء واحدة منها.

وسيسمح إطلاق الإنتاج في شنغهاي للشركة بزيادة طاقتها من 150 ألفا إلى 250 ألف سيارة كهربائية كل عام.

المصدر: لينتا رو

 

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