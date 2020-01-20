النقد الدولي يبقي توقعه لنمو الاقتصاد الروسي عند 1.9٪

حافظ صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي عام 2020 عند نسبة 1.9٪، على أن يسجل ارتفاعا لاحقا ليبلغ 2٪ العام المقبل.

ووفقا لتقرير صدر عن الصندوق في يناير، حول تحديث التوقعات الاقتصادية العالمية (WEO)، لم تتغير التوقعات للاقتصاد الروسي مقارنة بتوقعات شهر أكتوبر.

وفي ديسمبر الماضي، قالت رئيسة البعثة الدائمة لصندوق النقد الدولي في روسيا أنيت كيوبي، إن الصندوق يتوقع حدوث تحسن في توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا عام 2020 بسبب زيادة الطلب المحلي، وأثر تنفيذ المشاريع الوطنية، واستمرار خفض سعر الفائدة الأساس من جانب البنك المركزي.

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ويرى خبراء الصندوق، أن بين العوامل الإيجابية للنمو العالمي، يمكن ذكر تحسن معنويات السوق بسبب الدلائل الأولى التي تشير إلى أن النشاط في التصنيع والتجارة العالمية يتخطى أدنى نقطة ركود له، وكذلك الأخبار الإيجابية الدورية حول المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى تراجع مخاطر "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" دون اتفاق.

المصدر: نوفوستي