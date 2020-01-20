فائض ميزانية روسيا في 2019 بلغ 1.8% من إجمالي الناتج المحلي

قالت وزارة المالية الروسية، إن فائض الميزانية الفدرالية الروسية في عام 2019 وصل إلى 1.967 تريليون روبل، أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

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وأشارت الوزارة في بيان نشر على موقعها، إلى أن الحجم المبدئي للإيرادات التي تم الحصول عليها بلغ 20.187 تريليون روبل، أو 101.1% من إجمالي إيرادات الميزانية الفدرالية المعتمدة بموجب قانون الميزانية الفدرالية.

وبلغ الحجم المبدئي لتنفيذ النفقات 18.22 تريليون روبل، أو 98.5% من إجمالي نفقات الميزانية الفدرالية المعتمدة بموجب القانون المحدد و94.2% من قائمة الميزانية الموحدة للميزانية الفدرالية، مع مراعاة التعديلات.

وقامت مصلحة الضرائب الفدرالية بجمع الإيرادات لهذا العام بحجم 12.612 تريليون روبل، أو 100.5% من التوقعات، وأما مصلحة الجمارك الفدرالية، فقد جمعت 5.729 تريليون روبل (101.6%).

(الدولار = 61.4 روبل)

المصدر: "تاس"