دمشق تدرس إصدار شهدات إيداع

ناقشت لجنة تنفيذ السياسة النقدية في سوريا في اجتماعها الأول لهذا العام إصدار شهادات إيداع بالليرة السورية للمرة الثانية وفقا لآجال مختلفة وباستخدام طريقة المزاد العلني.

إقرأ المزيد

وأشارت اللجنة، خلال الاجتماع الذي ترأسه حاكم مصرف سوريا المركزي، حازم قرفول، إلى أهمية وضع رزنامة لإصدارات شهادات الإيداع خلال العام الجاري نظرا للنتائج الإيجابية التي حققها الإصدار الأول لها في فبراير الماضي.

وبينت اللجنة أن المصارف العامة والخاصة التقليدية الـ 16 المكتتبة في الإيداع الأول، تمكنت من زيادة إجمالي الودائع بالليرة السورية بمقدار 182.9 مليار دولار.

كما أكدت اللجنة أهمية قيام وزارة المالية السورية بالإسراع في إصدار أذون وسندات الخزينة كأحد أهم الوسائل لإدارة الدين العام بما يخفف من الضغوط التضخمية في الاقتصاد السورية من جهة، وتمويل المشاريع الاستثمارية الواردة ضمن موازنة العام 2020 من جهة ثانية.

وكان المركزي السوري قد أعلن، في الرابع من فبراير الماضي، عن إصدار شهادات إيداع بالليرة السورية بقيمة اسمية للشهادة بلغت 100 مليون ليرة سورية وسعر فائدة 4.5%، وسيتم على أساسه احتساب القيمة بعد الخصم وبأجل لمدة عام.

المصدر: "سانا"