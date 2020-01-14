انخفاض الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة

أظهرت بيانات رسمية نشرت في بكين اليوم الثلاثاء أن الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة انخفض في 2019 بنسبة 8,5% إلى 296 مليار دولار.

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وبعدما سجل الميزان التجاري بين الصين والولايات المتحدة في عام 2018 فائضا قياسيا لصالح بكين بلغ 323.3 مليار دولار، انخفض هذا الفائض بعدما تبادل البلدان رسوما جمركية عقابية في إطار حرب تجارية ضارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويأتي إعلان إدارة الجمارك الصينية عن هذه البيانات عشية توقيع البلدين على اتفاق تجاري جزئي يرسي هدنة في الحرب التجارية الدائرة بين بكين وواشنطن منذ عامين.

ولطالما شكل العجز التجاري الأمريكي المزمن مع الصين مصدر غضب للرئيس دونالد ترامب، الذي أشعل في مارس 2018 فتيل حرب تجارية ضروس بين البلدين، تبادلت خلالها القوتان الاقتصاديتان الأكبر في العالم فرض رسوم جمركية مشددة على بضائع بمئات مليارات الدولارات من المبادلات التجارية السنوية.

وفي شهر ديسمبر الماضي بلغت قيمة الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة حوالي 23.2 مليار دولار، بانخفاض يناهز ستة بالمئة تقريبا بالمقارنة مع مستواه في نوفمبر (24.6 مليار دولار).

وبموجب اتفاق "المرحلة الأولى" الذي سيوقع عليه البلدان الأربعاء ستشتري بكين على مدار عامين ما قيمته 200 مليار دولار من المنتجات الأمريكية الإضافية، وفقا لواشنطن، في أرقام لم تؤكدها بكين علنا حتى اليوم.

المصدر: أ ف ب