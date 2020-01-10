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كم كلفت رسوم ترامب الشركات الأمريكية؟

مال وأعمال

كم كلفت رسوم ترامب الشركات الأمريكية؟
Reuters
كم كلفت رسوم ترامب الشركات الأمريكية؟
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أظهر تحليل لبيانات رسمية أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإعادة هيكلة العلاقات التجارية لبلاده كلفت الشركات الأمريكية 46 مليار دولار، منذ فبراير 2016.

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وأشار تحليل بيانات وزارة التجارة الأمريكية، إلى أن الصادرات الأمريكية، التي شملتها "رسوم انتقامية"، قد تراجعت تراجعا حادا.

وقالت شركة "تريد بارتنرشب وورلدوايد" الاستشارية، التي حسبت التكلفة التراكمية للرسوم، إن نصيب الأسد من تلك التكاليف، نحو 37 مليار دولار، ينبع من الرسوم المفروضة على الواردات الآتية من الصين.

فيما تراجعت صادرات السلع الأمريكية التي شملتها رسوم انتقامية من الصين ودول أخرى 23 بالمئة في 12 شهرا حتى نوفمبر، مقارنة مع 2017، قبل بدء فرض الرسوم.

وقال دان أنتوني، نائب رئيس "تريد بارتنرشب"، ومقرها واشنطن، إنه حتى عندما زالت الرسوم الانتقامية، فإن تلك الصادرات لم تنتعش.

المصدر: "رويترز"

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