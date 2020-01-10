ترامب يعلن موعد توقيع اتفاق التجارة الأولي مع الصين

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن أن توقيع اتفاق تجارة المرحلة 1 مع الصين قد يجري "بعد وقت قصير" من 15 يناير الجاري، وهو التاريخ الذي أعلن الشهر الماضي أنه سيكون موعد التوقيع.

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ووصف الرئيس الأمريكي خلال مقابلة مع تلفزيون "إيه بي سي" بولاية أوهايو، الاتفاق بالـ "كبير".

وكانت وزارة التجارة الصينية قد أعلنت أمس أن، ليو خه، نائب رئيس الوزراء الصيني، رئيس فريق التفاوض في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، سيوقع الاتفاق في واشنطن الأسبوع القادم.

ومن المتوقع أن يؤدي اتفاق "المرحلة 1"، الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، إلى خفض رسوم جمركية وزيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية والصناعية والطاقة من الولايات المتحدة، بينما سيعالج بعض النزاعات بشأن حقوق الملكية الفكرية.

المصدر: "رويترز"