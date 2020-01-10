 
مباشر

ترامب يعلن موعد توقيع اتفاق التجارة الأولي مع الصين

مال وأعمال

ترامب يعلن موعد توقيع اتفاق التجارة الأولي مع الصين
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n1pd

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن أن توقيع اتفاق تجارة المرحلة 1 مع الصين قد يجري "بعد وقت قصير" من 15 يناير الجاري، وهو التاريخ الذي أعلن الشهر الماضي أنه سيكون موعد التوقيع.

إقرأ المزيد
الكشف عن موعد توقيع الاتفاق التجاري الأولي بين بكين وواشنطن
الكشف عن موعد توقيع الاتفاق التجاري الأولي بين بكين وواشنطن

ووصف الرئيس الأمريكي خلال مقابلة مع تلفزيون "إيه بي سي" بولاية أوهايو، الاتفاق بالـ "كبير".

وكانت وزارة التجارة الصينية قد أعلنت أمس أن، ليو خه، نائب رئيس الوزراء الصيني، رئيس فريق التفاوض في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، سيوقع الاتفاق في واشنطن الأسبوع القادم.

ومن المتوقع أن يؤدي اتفاق "المرحلة 1"، الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، إلى خفض رسوم جمركية وزيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية والصناعية والطاقة من الولايات المتحدة، بينما سيعالج بعض النزاعات بشأن حقوق الملكية الفكرية.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو متداول للحظة وفاة داعية أثناء إلقائه موعظة في حفل بالكويت