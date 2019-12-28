الحكومة الأوكرانية تصادق على تسوية ودية بين لجنة مكافحة الاحتكار و"غازبروم"

صادق مجلس الوزراء الأوكراني، اليوم السبت، على توقيع اتفاق تسوية لسحب طلب وجهته اللجنة الأوكرانية لمكافحة الاحتكار إلى شركة "غازبرزم" الروسية بتسديد مبلغ قدره 7.4 مليار دولار.

إقرأ المزيد

وكلفت الحكومة وزير العدل، دينيس ماليوسكا، بتوقيع الاتفاق عن الدولة الأوكرانية.

وعلم سابقا أن صفقة الحزمة حول الغاز بين روسيا وأوكرانيا تضم تسوية ودية بين "غازبروم" ولجنة مكافحة الاحتكار بشأن غرامة قدرها 7.4 مليار دولار.

وفي يناير 2016، غرمت اللجنة شركة "غازبروم" 2.9 مليار دولار لسوء استغلال الشركة الروسية لموضعها الاحتكاري في السوق الأوكرانية لنقل الغاز الطبيعي، وازداد هذا المبلغ منذئذ بسبب عدم تنفيذ "غازبروم" هذا القرار، ليبلغ نحو 7.4 مليار دولار.

وفي 20 ديسمبر الحالي، وقعت أوكرانيا وروسيا والمفوضية الأوروبية، في العاصمة البيلاروسية مينسك، بروتوكولا حكوميا بشأن صفقة تضم، بين بنود أخرى، عقد اتفاق تسوية لسحب طلب اللجنة الأوكرانية لمكافحة الاحتكار.

المصدر: إنترفاكس