"غازبروم" تكشف تفاصيل العقد الجديد بين روسيا وأوكرانيا لترانزيت الغاز

أعلن رئيس شركة "غازبروم" الروسية أليكسي ميلر، أن روسيا تعتزم نقل 225 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال ميلر للصحفيين اليوم السبت في موسكو: "ستنقل غازبروم عبر أوكرانيا 65 مليار متر مكعب عام 2020، و40 مليار متر مكعب في السنوات الأربع التالية، بشرط وجود تعرفة تنافسية".

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وأضاف ميلر أن "غازبروم" و شركة "نفطوغاز" الأوكرانية، وفقا لبروتوكول التعاون في مجال الغاز المبرم بينهما، ستوقعان اتفاقية حول تسوية المطالب المتبادلة بموجب العقود الجارية، بما "يحقق توازن مصالح الطرفين".

وأوضح أن اتفاقية التسوية ستنص على التخلي عن المطالبات الجديدة، وسحب الدعاوى القضائية والتحكيمية التي لا توجد فيها قرارات نهائية، ودفع "غازبروم" نحو 2,9 مليار دولار للجانب الأوكراني تنفيذا للقرار النهائي الصادر عن محكمة التحكيم في ستوكهولم". كما ستوقع "غازبروم" والحكومة الأوكرانية اتفاق تسوية لسحب مطالبة لجنة مكافحة الاحتكار في أوكرانيا.

وأشار ميلر إلى أن "غازبروم" ستوقع اتفاقية بين المشغلين مع شركة "مشغل المنظومة الأوكراني لنقل الغاز"، فيما ستوقع "نفطوغاز" الأوكرانية اتفاقية نقل مع تلك الشركة لحجز طاقاتها لنقل الغاز، مما سيجعل "نفطوغاز" بمثابة وكيل لـ"غازبروم" في تنظيم الترانزيت، يتحمل مخاطر الفترة الانتقالية.

وسبق أن وقع الجانبان الروسي والأوكراني بعد مفاوضات مطولة في مينسك أمس الجمعة بروتوكولا حول مواصلة نقل الغاز عبر أوكرانيا وتسوية المطالب المتبادلة.

ورحب الاتحاد الأوروبي بتوقيع هذا البروتوكول، ووصفه بأنه وثيقة متوازنة وإنجاز لجميع الأطراف المشاركة.

المصدر: وكالات