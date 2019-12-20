المفوضية الأوروبية ترحب بتوقيع موسكو وكييف وبروكسل اتفاقية الغاز

رحب نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش شيفتشوفيتش بتوقيع روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي على اتفاقية ترانزيت الغاز، واصفا إياها بأنها وثيقة متوازنة وإنجاز لجميع الأطراف المشاركة.

وكتب شيفتشوفيتش على حسابه في "تويتر": "يسرني توقيع اتفاقية متوازنة ضرورية لضمان التوريدات غير المنقطعة للغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا... الجميع فائزون اليوم".

وأضاف أن "مسألة تأمين إمداد الأسر الأوروبية بالغاز كانت في صدارة محادثاتنا وأولويتي الأولى"، مشددا على أن توصل الأطراف الثلاثة إلى الاتفاق يمثل "رسالة قوية إلى كل من المستهلكين وقطاع الطاقة بأن الاتحاد الأوروبي يضمن أن تكون المنازل دافئة والأسواق مستقرة والأسعار ذات قدرة التنافسية".

وعبر عن تقديره للجهود "الهائلة" التي بذلتها روسيا وأوكرانيا من أجل التوصل إلى موقف مشترك، مشيرا إلى دور هام لعبه كل من وزيري الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، والأوكراني أليكسي أورجيل، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزير الطاقة الألماني بيتير ألتماير في المفاوضات الثلاثية بشأن مواصلة ضخ الغاز.

وأشار شيفتشوفيتش إلى أهمية الاتفاقية لأنها تشكل "أساسا سياسيا يمهد لإبرام عقد طويل الأمد لترانزيت الغاز بين الشركتين"، أي "غازبروم" الروسية و"نافطوغاز" الأوكرانية.

وأضاف أن توقيع الوثيقة يتيح لروسيا الحفاظ على مكانتها كمورد طاقة موثوق للأسواق الأوروبية، فيما تحافظ أوكرانيا على دورها دولة ترانزيت استراتيجية.

المصدر: RT + وكالات





