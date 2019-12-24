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الكويت والسعودية توقعان اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة

مال وأعمال

الكويت والسعودية توقعان اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة
RT
الكويت والسعودية توقعان اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة
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وقعت الكويت والسعودية اليوم اتفاقا يفسح المجال أمام استئناف الإنتاج من حقول النفط في المنطقة المحايدة بين البلدين، بعد توقفه قبل سنوات.

وذكرت وكالة "كونا" للأنباء أن البلدين وقعا اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم.

وكان إنتاج المنطقة، البالغ نحو نصف مليون برميل يوميا، قد توقف قبل سنوات، حيث توقف العمل في حقل الخفجي، الذي كان ينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا في أكتوبر 2014. كما توقف الإنتاج في حقل الوفرة في مايو 2015. وكان إنتاجه يناهز 200 ألف برميل يوميا.

المصدر: "كونا"

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