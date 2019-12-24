 
مباشر

كم سيكون سعر صرف الجنيه المصري في 2020؟

مال وأعمال

كم سيكون سعر صرف الجنيه المصري في 2020؟
Reuters
كم سيكون سعر صرف الجنيه المصري في 2020؟
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/myca

يتوقع بنك الاستثمار العالمي "سوسيته جنرال" أن تحقق العملة المصرية مكاسب في العام المقبل، إذ يتوقع أن تكسب 4.5% ليصل سعر صرف العملة إلى 15.35 جنيه للدولار في 2020.

إقرأ المزيد
مصر.. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بـ107 ملايين دولار
مصر.. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بـ107 ملايين دولار

وذكرت الوكالة أنه من المتوقع أن تكون مصر من بين أكبر أسواق السندات الإفريقية في 2020، ونقلت عن المحلل بول والاس: "جنى المستثمرون مكاسب وفيرة من أسواق السندات الإفريقية، التي تفوقت على جميع الأسواق الناشئة في 2019".

وأضاف المحلل المختص في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا: "يتوقع أن يستمر الأداء القوي للأسواق الإفريقية في 2020 بما في ذلك مصر وأنغولا وغانا وإثيوبيا ونيجيريا".

وعن السوق المصرية، قال إن مصر لا تزال المفضلة لدى المستثمرين، حيث جذبتهم عائدات السندات المصرية، مشيرا إلى أن الجنيه المصري سجل هذا العام أفضل أداء له منذ 25 عاما على الأقل، حيث ارتفعت قيمته في 2019 بنسبة 12%.

المصدر: "بلومبرغ"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

النيوزيلنديون يبيعون أسلحة للحكومة بـ 66 مليون دولار!