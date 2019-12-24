كم سيكون سعر صرف الجنيه المصري في 2020؟

يتوقع بنك الاستثمار العالمي "سوسيته جنرال" أن تحقق العملة المصرية مكاسب في العام المقبل، إذ يتوقع أن تكسب 4.5% ليصل سعر صرف العملة إلى 15.35 جنيه للدولار في 2020.

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وذكرت الوكالة أنه من المتوقع أن تكون مصر من بين أكبر أسواق السندات الإفريقية في 2020، ونقلت عن المحلل بول والاس: "جنى المستثمرون مكاسب وفيرة من أسواق السندات الإفريقية، التي تفوقت على جميع الأسواق الناشئة في 2019".

وأضاف المحلل المختص في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا: "يتوقع أن يستمر الأداء القوي للأسواق الإفريقية في 2020 بما في ذلك مصر وأنغولا وغانا وإثيوبيا ونيجيريا".

وعن السوق المصرية، قال إن مصر لا تزال المفضلة لدى المستثمرين، حيث جذبتهم عائدات السندات المصرية، مشيرا إلى أن الجنيه المصري سجل هذا العام أفضل أداء له منذ 25 عاما على الأقل، حيث ارتفعت قيمته في 2019 بنسبة 12%.

المصدر: "بلومبرغ"