الروبل الروسي يسجل أعلى مستوى مقابل الدولار منذ 18 شهرا

سجلت عملة الروبل الروسية الجمعة الماضي أعلى مستوى لها منذ نحو 18 شهرا مقابل الدولار و21 شهرا مقابل اليورو، بعد خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة.

وتراوحت قيمة العملة الروسية مقابل الأمريكية بعد قرار البنك المركزي، من 62.32 حتى 62.55 روبل للدولار، مسجلة أعلى مستوى منذ يوليو 2018، حينما وصلت إلى نقطة 62.15 مقابل الدولار.

بينما تراوحت قيمة الروبل مقابل اليورو بين 69.69 و69.86، في أعلى مستوى منذ مارس عام 2018.

وقرر البنك المركزي الروسي، الجمعة، للمرة الخامسة على التوالي خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25 نقطة مئوية لتصل إلى مستوى 6.25، مسجلة أقل معدل منذ مارس 2014.

والدفعة التي تلقاها الروبل جعلته ثاني العملات الأفضل أداء في 2019 بعد الهريفنا الأوكرانية.

كما أشار متابعون اقتصاديون إلى أن ارتفاع قيمة الروبل الروسي مرتبط كذلك بإعلان الولايات المتحدة والصين التوصل إلى "اتفاق المرحلة الأولى" في إطار المفاوضات التجارية بين البلدين، مما أدى إلى زيادة اهتمام المستثمرين بالأصول المحفوفة بالمخاطر.

المصدر: وكالات