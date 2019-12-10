أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أن شركة "تات نفت" الروسية فرع ليبيا، استأنفت نشاطها الاستكشافي في منطقة الحمادة غربي البلاد منذ يوم الجمعة الماضي.

وقالت المؤسسة، في بيان نشرته على موقعها اليوم الثلاثاء، إن شركة "تات نفت" قامت بتكليف الشركة العربية لخدمات الاستكشاف الجيوفيزيائي AGESCO، بإجراء مسوحات سيزميه للقطعة 4/82 الواقعة بحوض غدامس غربي البلاد، وذلك من أجل استكمال برنامج المسح السيزمي لمساحة 200 كيلومتر مربع الذي توقف تنفيذه عام 2014.

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وأعرب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، عن ارتياحه البالغ لعودة شركة "تات نفت" لمزاولة نشاطها في حوض غدامس، باعتبار ذلك خطوة "تعزز الثقة بقطاع النفط والغاز وتصب في مصلحة الاقتصاد الليبي".

وكانت "تات نفط" قد حصلت في عام 2005 على حق الامتياز لتطوير حقل في غدامس، قبل أن تفوز بـ3 حقول أخرى في غدامس وسرت في عام 2006، وذلك في إطار اتفاق تقاسم الإنتاج، لكن كافة أعمال الاستكشاف توقفت في مارس من عام 2011، بسبب العمليات العسكرية في البلاد، كما تم إجلاء موظفي الشركة من هناك.

وحاولت الشركة بعد سنتين العودة إلى ليبيا، لكنها اضطرت لمغادرتها مجددا عام 2014 بسبب تصاعد التوترات الأمنية.

المصدر: وكالات