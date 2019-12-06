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السعودية ترأس الفعالية الأولى للمسار المالي لـ"G20" في الرياض

مال وأعمال

السعودية ترأس الفعالية الأولى للمسار المالي لـ
Reuters SAL/ems
العاصمة السعودية الرياض
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احتضنت العاصمة السعودية الرياض، أمس الخميس، الفعالية الأولى للمسار المالي لمجموعة العشرين تحت عنوان "تعزيز إتاحة الفرص للجميع".

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وناقشت الفعالية معوقات إتاحة الفرص للجميع والسبل الكفيلة لمعالجتها بحضور وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وعدد من المسؤولين السعوديين، إضافة إلى 300 مشارك من دول مجموعة العشرين والمنظمات الدولية والجهات الأكاديمية والقطاع الخاص.

وتناولت جلسات الفعالية الروابط بين تعزيز إتاحة الفرص والنمو الاقتصادي، والسياسات التي من شأنها تعزيز إتاحة الفرص للجميع، خصوصا لدى النساء والشباب والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مناقشة دور القطاعين العام والخاص في الاستفادة من التقنية والابتكار لإيجاد الفرص الوظيفية، بما يعزز النمو المستدام والشامل.

وحظي الحضور بفرصة الاطلاع على عروض قدمتها لهم مجموعة من رواد قطاع الأعمال في السعودية، ومنظمات غير حكومية وجهات حكومية.

المصدر: "عكاظ"

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