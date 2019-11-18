ارتفاع أسعار النفط مع تفاؤل المستثمرين حول محادثات التجارة

ارتفعت أسعار النفط اليوم مع ترقب المستثمرين لمزيد من الأدلة على اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والصين، متجاهلين المخاوف حيال زيادة مطردة في إمدادات النفط.

وبحلول الساعة 07:51 بتوقيت غرينتش، جرى تداول عقود "برنت" عند 63.41 دولار للبرميل بارتفاع نسبته 11 سنتا، وكانت عقود الخام العالمي قد ارتفعت الأسبوع الماضي بنسبة 1.3%.

في حين زادت عقود خام "غرب تكساس الوسيط" بواقع 21 سنتا إلى 57.93 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت بنسبة 0.8% الأسبوع الماضي.

وصعدت عقود النفط حوالي 2% الجمعة بعد أن عززت تصريحات لمسؤول أمريكي كبير التفاؤل حيال اتفاق تجارة أمريكي صيني، لكن المخاوف بشأن زيادة إمدادات الخام وضعت حدا للمكاسب.

وتسببت حرب التجارة المستعرة منذ 16 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم بتباطؤ النمو في أنحاء العالم، ودفعت المحللين لخفض توقعاتهم لنمو الطلب على النفط، ما يزيد المخاوف من حدوث تخمة في المعروض في 2020.

وقالت منظمة "أوبك" الخميس إنها تتوقع انخفاض الطلب على نفطها في 2020، مما يدعم وجهة النظر التي يتبناها متعاملون في السوق بأن المنظمة ومنتجين آخرين بينهم روسيا، في إطار تحالف "أوبك+" سيبقون على قيود الإنتاج المفروضة لمعالجة تخمة المعروض.

ومن المتوقع أن تناقش "أوبك" وحلفاؤها سياسة الإنتاج خلال اجتماع في مطلع ديسمبر المقبل، حيث أن اتفاق خفض الإنتاج ينتهي في أواخر مارس 2020.

المصدر: "رويترز"