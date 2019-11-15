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الكويت توضح حقيقة حريق مصفاة "ميناء عبد الله"

مال وأعمال

الكويت توضح حقيقة حريق مصفاة
تويتر
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أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم الجمعة، تمكنها من السيطرة على حريق محدود شب مساء أمس الخميس بوحدة في مصفاة "ميناء عبد الله" في الكويت.

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الكويت.. السيطرة على حريق بمصفاة ميناء عبد الله
الكويت.. السيطرة على حريق بمصفاة ميناء عبد الله

وقالت الشركة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "تمكنت الشركة من السيطرة على حريق محدود اندلع مساء الخميس في وحدة التفحيم 20 بمصفاة ميناء عبدالله".

وأوضحت أن فريق الإطفاء التابع للشركة نجح في إطفاء الحريق بزمن قياسي ودون وقوع أي خسائر، مؤكدة أن عمليات الإنتاج مستمرة وفق برنامجها المعتاد.

وأشارت الشركة إلى أن الوحدة التي نشب فيها الحريق كانت تحت أعمال الصيانة والتطوير.

المصدر: وكالات 

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