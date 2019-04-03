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الكويت.. السيطرة على حريق بمصفاة ميناء عبد الله

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الكويت.. السيطرة على حريق بمصفاة ميناء عبد الله
Yasser Al-Zayyat / AFP
الكويت - أرشيف
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تمكّنت فرق الإطفاء والدفاع المدني في الكويت من السيطرة على حريق اندلع في وحدة الكيروسين بمصفاة ميناء عبد الله جنوب البلاد.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم، إن الحريق اندلع في تمام الساعة 11:34 مساء الثلاثاء، وأنه وخلال نحو ساعة وربع تقريبا تمت السيطرة على الحريق والحد من انتشاره بعد تفعيل خطة الطوارئ في حالتها القصوى.

وأشار المسؤول الكويتي إلى أنه لا توجد إصابات بشرية والوضع في المصفاة "تحت السيطرة"، موضحا أنه وفور الانتهاء من إخماد الحريق بشكل كامل سيتم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الحريق.

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ورجح هاشم أن يكون السبب في اندلاع الحريق عطل ميكانيكي في إحدى المضخات الموجود في المصفاة.

ولفت إلى أن "باقي وحدات مصفاة ميناء عبد الله تعمل بشكل طبيعي وأن مخزون الكيروسين كاف للاستهلاك المحلي والتصدير أيضا إلى حين عودة عمل الوحدة المتضررة للعمل من جديد، حيث أن هناك عدة وحدات للمخزون في أكثر من موقع".

المصدر: كونا

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