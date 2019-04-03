الكويت.. السيطرة على حريق بمصفاة ميناء عبد الله

تمكّنت فرق الإطفاء والدفاع المدني في الكويت من السيطرة على حريق اندلع في وحدة الكيروسين بمصفاة ميناء عبد الله جنوب البلاد.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم، إن الحريق اندلع في تمام الساعة 11:34 مساء الثلاثاء، وأنه وخلال نحو ساعة وربع تقريبا تمت السيطرة على الحريق والحد من انتشاره بعد تفعيل خطة الطوارئ في حالتها القصوى.

#عاجل | حريق يشب بمصنع الكيروسين في مصفاة ميناء عبدالله، ونحو 400 من اطفائيي البترول ورجال الإطفاء يتعاملون معه بعدما عزلوا المصنع تماما عن المرافق المجاورة له. pic.twitter.com/fj5XwzEa8V — جريدة هاشتاقات الكويت HASHTAGAT (@Q8Hashtagat) ٢ أبريل ٢٠١٩

وأشار المسؤول الكويتي إلى أنه لا توجد إصابات بشرية والوضع في المصفاة "تحت السيطرة"، موضحا أنه وفور الانتهاء من إخماد الحريق بشكل كامل سيتم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الحريق.

الحاضرون لمتابعة حريق مصفاة ميناء عبدالله:



- وزير النفط خالد الفاضل



- الرئيس التنفذي لمؤسسة البترول هاشم هاشم



- الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية وليد البدر#حريق_مصفاة_ميناء_عبدالله ميناء_عبدالله pic.twitter.com/vrfGSQBrYD — ديوان الكويت 🇰🇼 (@aldew3n_q8) ٣ أبريل ٢٠١٩

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ورجح هاشم أن يكون السبب في اندلاع الحريق عطل ميكانيكي في إحدى المضخات الموجود في المصفاة.

ولفت إلى أن "باقي وحدات مصفاة ميناء عبد الله تعمل بشكل طبيعي وأن مخزون الكيروسين كاف للاستهلاك المحلي والتصدير أيضا إلى حين عودة عمل الوحدة المتضررة للعمل من جديد، حيث أن هناك عدة وحدات للمخزون في أكثر من موقع".

المصدر: كونا