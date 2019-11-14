أفضل سوق أسهم في العالم

تصدرت سوق الأسهم الروسية هذا العام الأسواق العالمية من حيث العائدات، إذ حققت أكبر عائد للمستثمرين فيها، مدفوعة بتخفيضات أسعار الفائدة في اقتصادات كبرى وزيادة مدفوعات الأرباح.

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وصعد المؤشر MSCI للأسهم المقومة بالروبل منذ بداية العام الجاري بنسبة 44%، وفقا لمحلل مصرف "سبيربنك" كول أكيسون، فيما أشار ميخائيل غانيلين كبير المحللين لدى شركة "آتون" إلى أن الارتفاع كان مدفوعا بزيادة الرغبة العالمية في المخاطرة والبحث عن فرص للربح.

كما أن قيام الشركات الروسية بزيادة توزيعات الأرباح في 2019 كان أحد أسباب نمو المؤشر، وتعد عائدات توزيعات الأرباح في السوق الروسية من أعلى النسب في العالم، حيث يبلغ متوسط التوزيعات 6.7%، مقارنة بـ2% للمؤشر الأمريكي S&P 500.

وفي العام الماضي نما المؤشر MSCI بنسبة 0.51% فقط وسط مخاوف من تداعيات الحرب التجارية المندلعة بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة لأداء ضعيف عام على مستوى العالم بالنسبة للأسهم.

يذكر أن المؤشر MICEX اخترق الأسبوع الماضي حاجز الـ3000 نقطة، مسجلا بذلك أعلى مستوى له على الإطلاق.

المصدر: وكالات