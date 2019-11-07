صعود بورصة موسكو إلى مستويات تاريخية

اخترق مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX اليوم الخميس حاجز الـ3000 نقطة، مسجلا بذلك أعلى مستوى له على الإطلاق.

وارتفع المؤشر MICEX بحلول الساعة 16:50 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.78% إلى 3004.10 نقطة، فيما صعد المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 0.85% إلى 1484.23 نقطة.

وفي ما يلي رسم بياني يظهر منحى تداول المؤشر في نحو 5 أعوام:

Bloomberg

وبذلك يكون المؤشر MICEX قد سجل لليوم الثاني على التوالي مستويات قياسية تاريخية، حيث صعد أمس إلى مستوى 2980 نقطة، مسجلا ارتفاعا نسبته 1.06%.

المصدر: "فيستي"