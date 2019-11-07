وقعت شركة النفط السعودية "أرامكو" خلال أكبر معرض تجاري في الصين، عقودا مع شركات صينية لإمدادها بالنفط الخام العام المقبل، حسب "رويترز" اليوم الخميس.

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ونقلت الوكالة عن بيان صدر عن الشركة السعودية أن الاتفاقات التي أبرمت مع 5 عملاء صينيين، تتضمن زيادة إجمالية في إمدادات النفط العام المقبل بواقع 151 ألف برميل يوميا مقارنة بعقد 2019.

وتعليقا على توقيع هذه الاتفاقيات، قال نائب الرئيس للتسويق والمبيعات وتخطيط الإمداد في "أرامكو" أحمد السبيعي: "توقيع الاتفاقيات في معرض الصين الدولي للاستيراد يعكس ثقة العملاء الصينيين المستمرة في استقرار إمدادات "أرامكو" وتميزها في الأداء. وبالمثل فإن هذه الاتفاقيات تدل على التزامنا المستمر تجاه سوق النفط الأسرع نموا في العالم".

وكانت "أرامكو" وقعت في سبتمبر الماضي مذكرة تفاهم للاستحواذ 9% في مصفاة تشجيانغ المتكاملة للتكرير والبتروكيميائيات، تضمنت اتفاقا لتوريد النفط الخام للصين على المدى الطويل.

ويعتبر استثمار "أرامكو" في مصفاة تشجيانغ، أحد أحدث استثمارات الشركة السعودية، حيث تخطط لمضاعفة طاقة التكرير بحلول 2030 لتصل إلى 10 ملايين برميل يوميا.

المصدر: وكالات