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بلومبرغ: الصين مهتمة باستثمار نحو 10 مليارات دولار في "أرامكو"

مال وأعمال

بلومبرغ: الصين مهتمة باستثمار نحو 10 مليارات دولار في
Reuters JASON LEE
صورة من الأرشيف
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أفادت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ" بأن الشركات الحكومية الصينية تجري مباحثات مع "أرامكو" السعودية حول استثمار ما بين 5 و10 مليارات دولار في الطرح الأولي العام للشركة.

وتشير المصادر إلى أن شركة "طريق الحرير" الصينية من بين الجهات التي تشارك في المناقشات حول شراء حصة من أسهم "أرامكو" بعد طرحها في البورصة.

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وأضافت المصادر أن صناديق وشركات حكومية صينية أخرى قد تنضم إلى ذلك أيضا.

وعلى وجه التحديد، أجرت شركة "سينوبك" النفطية وشركة الصين للاستثمار محادثات خلال الأشهر الأخيرة حول الاستثمار في الطرح الأولي العام لـ "أرامكو". ولم يتم إتمام أي صفقات بعد، وسيتوقف حجم الاستثمارات لكل شركة على الحكومة الصينية، حسب مصادر "بلومبرغ".

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن شركة "أرامكو" رفضت التعليق على هذه المعلومات، كما لم ترد الشركات الصينية المذكورة على طلب للتعليق.

المصدر: بلومبرغ

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