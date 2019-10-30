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رئيس كردستان العراق يبحث مع أمير قطر الاستثمار في الإقليم

مال وأعمال

رئيس كردستان العراق يبحث مع أمير قطر الاستثمار في الإقليم
rudaw.net/arabic
رئيس حكومة كردستان العراق نيجرفان بارزاني وأمير قطر تميم بن حمد آل خليفة
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بحث رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، علاقات الإقليم والعراق ككل مع دولة قطر، وفرص استثمار القطاع الخاص القطري في العراق وكردستان.

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وجاء في بيان لرئاسة إقليم كردستان: "في إطار مشاركته في اجتماع المجموعة الرئيسة لمؤتمر ميونخ الأمني بالدوحة، تحدث رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني، عن علاقات أربيل وبغداد، والحوار لحل المشاكل العالقة بينهما، مع أمير قطر".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع بحث كذلك علاقات الإقليم والعراق مع دولة قطر".

ووصل بارزاني الاثنين الماضي على رأس وفد كردي رفيع إلى الدوحة، للمشاركة في أعمال "مؤتمر ميونخ للأمن"، الذي ينطلق يوم الخميس في قطر للمرة الأولى خارج ألمانيا.

ويشارك في المؤتمر رئيس إقليم كردستان العراق، وأمير قطر، ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، فضلا عن 70 إلى 80 شخصية من ألمانيا، وأوروبا وعدد من دول العالم.

وتستضيف الدوحة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، اجتماع المجموعة الرئيسية لـ"مؤتمر ميونخ للأمن"، بالشراكة بين المؤتمر واللجنة الوطنية القطرية للأمن السيبراني، لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي والعالمي.

المصدر: رووداو

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