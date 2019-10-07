لافروف يلتقي قيادات كردستان العراق خلال أول زيارة للإقليم

التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قيادات إقليم كردستان العراق خلال أول زيارة له للإقليم.

وأجرى لافروف في أربيل مباحثات مع رئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني، وراء الأبواب المغلقة، مساء اليوم الاثنين، حيث تمكن الصحفيون من حضور بداية اللقاء فقط، حين تبادل لافروف وبارزاني التحيات.

وقبل ذلك، التقى الوزير الروسي بالرئيس السابق لإقليم كردستان العراق، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، ورئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني.

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ولم تصدر على الفور أي بيانات رسمية حول مضمون مباحثات الوزير الروسي مع قيادات كردستان العراق، ولكن من المعروف أن الوفد المرافق له يضم ممثلي الشركات النفطية الروسية الكبرى، بما فيها "روس نفط" و"غازبروم نفط".

وجدير بالذكر أن هذه هي أول زيارة لسيرغي لافروف إلى إقليم كردستان، وأول زيارة للعراق منذ 5 سنوات. والتقى لافروف كلا من الرئيس العراقي، برهم صالح، ورئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، ووزير الخارجية، محمد علي الحكيم، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

المصدر: وكالات