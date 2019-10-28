الرئيس الكوبي إلى موسكو الثلاثاء

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيلتقي نظيرة الكوبي ميغيل دياز كانيل، في موسكو غدا الثلاثاء، لمناقشة آفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين.

وأضاف المكتب الصحفي، أن الرئيسين سيبحثان أيضا "تعميق التعاون في مختلف المجالات، وبحث القضايا الملحة في جدول الأعمال الدولي".

من جانبه قال المكتب الصحفي للحكومة الروسية، إن الرئيس الكوبي سيجري مباحثات مع رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، يوم الثلاثاء المقبل في موسكو، بشأن القضايا الرئيسية للتعاون الروسي الكوبي.

وأضاف المكتب أن "الرئيس الكوبي، سيصل إلى روسيا في زيارة عمل، يجري خلالها بحث سير تنفيذ الاتفاقات، التي تم التوصل إليها، في أعقاب زيارة مدفيديف الرسمية لكوبا في الفترة من 3 إلى 4 أكتوبر 2019 ".

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وخلال اللقاء المقبل، سينظر الجانبان، في القضايا الآنية للتعاون الروسي الكوبي، في مجالات التجارة، والاستثمار، والطاقة والصناعة، والنقل والزراعة، والمجال الإنساني وغيرها من المجالات.

المصدر: "تاس"