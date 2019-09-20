روسيا وكوبا.. توقعات بارتفاع التبادل التجاري هذا العام إلى 500 مليون دولار

أشاد مسؤول روسي بمستوى العلاقات بين روسيا وكوبا، وقال إن التبادل التجاري بين البلدين ارتفع في 2018 بنسبة 34%، متوقعا أن تصل التجارة الثنائية إلى نصف مليار دولار مع نهاية 2019.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، اليوم الجمعة، خلال افتتاح أعمال جلسة للجنة الحكومية الروسية - الكوبية للتعاون الاقتصادي والتجاري، إن هذه الجلسة تعقد عشية زيارة رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف إلى كوبا.

وأشار بوريسوف إلى أن بلاده راضية عن مستوى الحالي للعلاقات الروسية - الكوبية، مؤكدا أن كوبا تعد شريكا قديما ويوثق به بالنسبة لروسيا.

وقال: "نعتزم مواصلة نهج المحافظة على الديناميكية العالية للحوار السياسي، وزيادة وتعزيز التعاون الاستثماري التجاري، والعلمي التقني، والثقافي الإنساني بين الدولتين".

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وأضاف أنه سيتم وضع استراتيجية للتعاون المقبل بين الجانبين، تأخذ بالاعتبار أولويات تنمية كوبا حتى العام 2030.

وعن خارطة الطريق التي وقعها البلدان اليوم لتحديث وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة والوقود في كوبا، قال بوريسوف، إن تنفيذ خطة تهدف لتحديث وتطوير قطاع الوقود والطاقة في كوبا، يهدف لضمان أمن الطاقة في هذه الدولة اللاتينية، وسيقلل من استيرادها للنفط بمقدار الثلث ويوفر 1.8 مليار دولار.

المصدر: "تاس"