روسيا توقع مع النيجر عقدا لتزويدها بمروحيات Mi-35

وقعت روسيا والنيجر عقدا لتزويد الأخيرة بـ12 مروحية قتالية من طراز Mi-35، وذلك خلال فعاليات القمة والمنتدى الاقتصادي "روسيا – إفريقيا" المنعقدين في مدينة سوتشي الروسية.

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وقال وزير خارجية النيجر كالا أنكوراو، إن المروحيات ستستخدم لمواجهة منظمة بوكو حرام الإرهابية، مشيرا إلى أن أكثر من مئة عسكري نيجيري يستكملون دراستهم في الأكاديميات العسكرية الروسية، وأنهم يفضلون العمل بمعدات روسية عند عودتهم إلى بلادهم للخدمة.

وانطلقت أمس في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود القمة والمنتدى الاقتصادي "روسيا -إفريقيا" بمشاركة نحو أربعين رئيس دولة وحكومة إفريقية.

ويهدف الحدث إلى تنمية التعاون بين موسكو والدول الإفريقية، وتعمل موسكو منذ سنوات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول القارة السمراء.

المصدر: وكالات