بوتين يرحب بالزعماء الأفارقة في سوتشي

صافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادة وزعماء الدول الإفريقية، في أثناء افتتاح الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الروسي - الإفريقي، الذي تحتضنه مدينة سوتشي الروسية اليوم وغدا.

ويشارك في أعمال المنتدى الاقتصادي والقمة الروسية- الإفريقية التي تنعقد لأول مرة، رؤساء كل من الجزائر، ومصر، والسودان، وغانا، وغامبيا، وجيبوتي، والكاميرون، وكينيا، وليبيريا، وموريتانيا، وجمهورية الكونغو، والكوتيفوار، وناميبيا، والصومال، والنيجر، ورواندا، والسنغال، وإفريقيا الوسطى، وتشاد، وجمهورية جنوب السودان، وعدد آخر من الدول، بالإضافة إلى رؤساء حكومات دول إفريقية وممثلي منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية، يتجاوز عددهم أكثر من 60 زعيما ورئيس حكومة إفريقية وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية.

وتعد قمة "روسيا – إفريقيا أول حدث بهذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية، حيث وُجهت الدعوات للمشاركة فيها إلى رؤساء كل دول القارة الإفريقية، وكذلك إلى القائمين على كبريات الاتحادات والمؤسسات الإقليمية.

المصدر: وكالات