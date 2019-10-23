بنك روسي يوقع اتفاقا لتمويل بناء مصنع لتكرير النفط في المغرب

وقع بنك روسي اليوم الأربعاء، اتفاق نوايا مع شركة الطاقة المغربية MYG، لتمويل بناء مصنع لتكرير النفط بقيمة نصف مليون يورو في المغرب.

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وتم التوصل للاتفاق بين "بنك التجارة الخارجية" الروسي والشركة المغربية خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي "روسيا – إفريقيا"، المنعقد حاليا في سوتشي بمشاركة دولية واسعة.

وأعرب "بنك التجارة الخارجية" عن استعداده لتوفير ما يصل إلى 425 مليون يورو على شكل قروض لشراء معدات وخدمات من الموردين الروس لبناء المصفاة في المملكة في شمال إفريقيا.

ووفقا للبنك الروسي، فإن تقديم القرض لشركة الطاقة المغربية سيتم عبر بنك مغربي وذلك في إطار اتفاق ائتمان سيبرم بين البنكين الروسي والمغربي.

ومن المفترض أن ينتج المصنع بنزين وديزل من فئة Euro-5، بالإضافة لوقود طائرات وقود محركات لا تقل عن فئة Euro-4. ويستورد المغرب حاليا نحو 90% من احتياجاته من الطاقة بقيمة 10 مليارات دولار.

المصدر: "finanz"