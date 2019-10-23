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مصر تستحوذ على حصة الأسد من تجارة روسيا مع إفريقيا

مال وأعمال

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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعلاقات الروسية والإفريقية، مشددا على أن مصر تستحوذ على حصة الأسد من تجارة روسيا مع إفريقيا.

وقال بوتين اليوم في كلمة افتتاحية لمنتدى وقمة "روسيا – إفريقيا"، إن التبادل التجاري بين روسيا والدول الإفريقية بلغ العام الماضي نحو 25 مليار دولار، شكلت مصر حصة الأسد من هذه التجارة.

وأضاف، أن روسيا قامت بشطب ديون بقيمة 20 مليار دولار مستحقة على الدول الإفريقية لصالح روسيا، في خطوة تهدف لتخفيف أعباء الديون على كاهل الدول الإفريقية.

مشيرا إلى روسيا تعتزم تعزيز وجودها في القارة الإفريقية، معتبرا إياها قارة واعدة وقال إن حجم الاقتصاد الإفريقي سيصل إلى 9 تريليونات دولار بحلول 2050.

يتبع..

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