أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أثناء لقائه نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، في سوتشي، اليوم الأربعاء، أن دولة الإمارات تهتم بالمشاريع الروسية المصرية المشتركة في مجال الصناعة.

إقرأ المزيد

وأشار بوتين إلى وجود مشاريع مشتركة كبيرة بين البلدين، روسيا ومصر، ومنها بناء المحطة الكهروذرية والمنطقة الصناعية بمصر.

وقال: "إننا نتعاون بشكل حيوي في هذه الاتجاهات. ونخطط لاستثمار 190 مليون دولار في تطوير البنية التحتية، وجذب نحو 7 مليارات دولار أيضا".

وأضاف: "زرت مؤخرا أصدقاءنا المشتركين في الإمارات، وإنهم يهتمون بشكل كبير بمشروعنا المشترك. وينوون التفكير في الانضمام إلى خططنا المشتركة في مجال الصناعة".

وتجري في مدينة سوتشي الروسية، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، القمة والمنتدى الاقتصادي بعنوان "روسيا-إفريقيا". ودعي للمشاركة في القمة التي تجري برئاسة روسيا ومصر زعماء من كل الدول الإفريقية الـ54.

المصدر: نوفوستي