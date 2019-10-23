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السيسي يدعو بوتين لحضور مراسم وضع حجر أساس محطة الضبعة الكهروذرية

مال وأعمال

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دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور مراسم وضع حجر أساس محطة الضبعة الكهروذرية.

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فيلم صور خصيصا للسيسي لاطلاعه على عملاق صناعي روسي

جاء ذلك خلال لقاء عقده الزعيمان اليوم في سوتشي في إطار القمة والمنتدى الاقتصادي "روسيا - إفريقيا" المنعقدين هناك.

كذلك دعا السيسي بوتين للمشاركة في مراسم انطلاق المنطقة الصناعة الروسية في قناة السويس، والتي توصف ببوابة دخول الشركات الروسية إلى أسواق شمال إفريقيا.

يشار إلى أن شركة "روس آتوم" الروسية الحكومية تقوم ببناء أول محطة كهروذرية في مصر بالضبعة، وستضم المحطة 4 مفاعلات من الجيل الجديد "3+"، بقدرة 1200 ميغاواط لكل مفاعل، على أن يتم تشغيل أول مفاعل في عام 2026، ومن المتوقع أن تبلغ القيمة الكلية للمشروع 20 – 25 مليار دولار.

يشار إلى أن قمة "روسيا - إفريقيا" انطلقت اليوم في مدينة سوتشي الروسية برئاسة بوتين والسيسي، حيث أن مصر تترأس حاليا الاتحاد الإفريقي. وتعد القمة أكبر حدث بهذا المستوى في العلاقات بين روسيا والقارة السمراء.

وتزامنا مع القمة سينعقد منتدى اقتصادي يهدف لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والدول الإفريقية، وعرض مشاريع واعدة على رجال الأعمال الذين سيشاركون في المنتدى.

المصدر: RT

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